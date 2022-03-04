Не нужно тратить часы - выпекается такое блюдо мгновенно

Что делать, когда вдруг резко захотелось отведать тортика? Покупать уже поздно, а вот душа, что называется, просит – да еще и с небывалой настойчивостью. Ну, при стандартном случае нужно тратить минимум два часа времени на само приготовление, а сколько на томительное ожидание – не сосчитать.

Предлагаем вам рецепт торта, который можно приготовить не в пример быстрее. А получится так же вкусно. Весь секрет – готовится такой торт в микроволновке. На запекание уходят буквально считанные минуты.

Ингредиенты

1 куриное яйцо

4 ст. л. сахара, соль

4 ст. л. молока,

2 ст. л. какао

4 ст. л. муки

0,5 ч. л. разрыхлителя

3 ст. л. растительного масла.

Для сахарного сиропа с кремом:

100 гр. творога

100 гр. сметаны

125 гр. фруктового йогурта

ягоды – любые.

Способ приготовления



Яйцо взбиваем венчиком, добавляем сахар, ванилин, соль, какао, муку и разрыхлитель. Все перемешиваем самым тщательным образом. Добавляем туда же какао, муку. Затем в ход идет растительное масло. Перемешиваем до готовности и отдаем тесту отдохнуть.

Выкладываем его в форму для микроволновок – можно разделить на пополам и выпекать в небольших пиалах. Так тесто увеличится в несколько раз – станет объемнее минимум в троекратном размере.

Убираем в микроволновку, включаем при стандартном режиме и выпекаем три минуты. Важно не перекипятить, чтобы в итоге не получился "сухарь". Торт должен отстояться несколько минут в закрытой микроволновке – ведь нужно еще заняться кремом.

Смешиваем творог со сметаной и йогуртом, можно добавить любые ягоды. И промазываем им все коржи, сверху посыпаем крошками. Приятного аппетита!

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