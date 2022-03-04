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Что делать, когда вдруг резко захотелось отведать тортика? Покупать уже поздно, а вот душа, что называется, просит – да еще и с небывалой настойчивостью. Ну, при стандартном случае нужно тратить минимум два часа времени на само приготовление, а сколько на томительное ожидание – не сосчитать.
Предлагаем вам рецепт торта, который можно приготовить не в пример быстрее. А получится так же вкусно. Весь секрет – готовится такой торт в микроволновке. На запекание уходят буквально считанные минуты.
Для сахарного сиропа с кремом:
Способ приготовления
Яйцо взбиваем венчиком, добавляем сахар, ванилин, соль, какао, муку и разрыхлитель. Все перемешиваем самым тщательным образом. Добавляем туда же какао, муку. Затем в ход идет растительное масло. Перемешиваем до готовности и отдаем тесту отдохнуть.
Выкладываем его в форму для микроволновок – можно разделить на пополам и выпекать в небольших пиалах. Так тесто увеличится в несколько раз – станет объемнее минимум в троекратном размере.
Убираем в микроволновку, включаем при стандартном режиме и выпекаем три минуты. Важно не перекипятить, чтобы в итоге не получился "сухарь". Торт должен отстояться несколько минут в закрытой микроволновке – ведь нужно еще заняться кремом.
Смешиваем творог со сметаной и йогуртом, можно добавить любые ягоды. И промазываем им все коржи, сверху посыпаем крошками. Приятного аппетита!
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