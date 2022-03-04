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Когда хочется чего-то вкусного, а все силы на готовку бросать нет ни малейшего желания, можно побаловать себя чем-нибудь мучным и вкусным. Предлагаем вам на этот раз рецепт лепешек, которые присутствуют в кухнях многих стран мира. Впрочем, удивляться популярности такого блюда нет смысла: лепешка – еда на все случаи жизни, которую можно уплетать с одинаковым аппетитом как с начинкой, так и без нее.
Набор продуктов для приготовления вполне стандартный. Значит, чтобы получилось вкусно, нужно просто все приготовить от души.
Потребуется кефир, из которого мы и начинаем творить историю. Добавляем туда соль, сахар, соду и все перемешиваем. Затем переходим к сыру с мукой – также добавляем и перемешиваем до однородного состояния.
Тесто делим на колобки и раскатываем каждый в лепешку. Затем кладем на поверхность начинку и заворачиваем. Кто-то может положить другой сорт сыра – как вам нравится. Соединяем края и раскатываем.
Жарить наше блюдо необходимо в предварительно разогретой сковороде с обеих сторон на среднем огне, закрыв крышкой.
Подаем наши лепешки к столу. Приятного аппетита!
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