Медальоны из свинины в беконе: простой рецепт изысканного ужина

Изумительное мясо, которое буквально тает и хрустит во рту

Для приготовления чудеснейших и вкуснейших медальонов из свинины начинаем с правильной нарезки – суть блюда в нарезанной шайбочками вырезке, которую оборачивают в полоски бекона и разогревают на сковороде. А в итоге получается изумительная корочка, внутри которой мясной сок. 

Блюдо готовится в заранее разогретой духовке. К медальонам можно приготовить "шайбы" из картофеля для еще большего вкуса.

Ингредиенты

  • медальоны из свинины (вырезка) – 4 шт.
  • бекон – 2 полоски
  • соль – по вкусу
  • перец черный молотый – по вкусу
  • картофель
  • масло растительное для жарки.


Способ приготовления

Вырезку необходимо разрезать на порции шириной примерно в пять сантиметров. Можно, правда, сразу же купить готовые свиные медальоны. Мясо обсушите с помощью полотенца, оботрите со всех сторон солью со специями.

Затем нарезаем бекон – вдоль, шириной примерно в два-три сантиметра на каждую полоску. И каждый кусочек мяса заворачиваем в полученные "бруски" из бекона, закрепляя деревянной зубочисткой для конечной фиксации.

Разогреваем сковороду – выкладываем блюдо и обжариваем до золотистого состояния в течение нескольких минут. Далее уже используем противень с фольгой: раскладываем медальоны и запекаем при температуре примерно в 190 градусов. Потребуется примерно 20 минут времени.

Самое время приступить к гарниру – отвариваем картофель в мундире и режем дольками. Далее поджариваем на сковороде до золотистого состояния. В принципе, картофель можно и запечь. Будет еще вкуснее. 

Выкладываем на блюдце наши дивные медальоны с картофелем. Приятного аппетита!

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