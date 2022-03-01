Изумительное мясо, которое буквально тает и хрустит во рту

Для приготовления чудеснейших и вкуснейших медальонов из свинины начинаем с правильной нарезки – суть блюда в нарезанной шайбочками вырезке, которую оборачивают в полоски бекона и разогревают на сковороде. А в итоге получается изумительная корочка, внутри которой мясной сок.

Блюдо готовится в заранее разогретой духовке. К медальонам можно приготовить "шайбы" из картофеля для еще большего вкуса.

Ингредиенты

медальоны из свинины (вырезка) – 4 шт.

бекон – 2 полоски

соль – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

картофель

масло растительное для жарки.





Способ приготовления



Вырезку необходимо разрезать на порции шириной примерно в пять сантиметров. Можно, правда, сразу же купить готовые свиные медальоны. Мясо обсушите с помощью полотенца, оботрите со всех сторон солью со специями.

Затем нарезаем бекон – вдоль, шириной примерно в два-три сантиметра на каждую полоску. И каждый кусочек мяса заворачиваем в полученные "бруски" из бекона, закрепляя деревянной зубочисткой для конечной фиксации.

Разогреваем сковороду – выкладываем блюдо и обжариваем до золотистого состояния в течение нескольких минут. Далее уже используем противень с фольгой: раскладываем медальоны и запекаем при температуре примерно в 190 градусов. Потребуется примерно 20 минут времени.



Самое время приступить к гарниру – отвариваем картофель в мундире и режем дольками. Далее поджариваем на сковороде до золотистого состояния. В принципе, картофель можно и запечь. Будет еще вкуснее.

Выкладываем на блюдце наши дивные медальоны с картофелем. Приятного аппетита!

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