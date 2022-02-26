Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Приближается Масленица, а это значит, что целую неделю все будут лакомиться блинами. Если же вы хотите попробовать какой-нибудь новый рецепт на этот период, испеките пышные панкейки. Для них понадобятся те же ингредиенты, что и для блинов, но при этом внешний вид блюда получится совершенно другим. Панкейки выходят пышными и воздушными, так что вы насладитесь не только вкусом, но и прекрасным внешним видом блюда.
1 стакан молока,
1,5 стакана муки,
1 куриное яйцо,
3 столовые ложки оливкового масла,
3 столовые ложки сахара,
1 чайная ложка разрыхлителя,
1 чайная ложка ванильного сахара,
1 щепотка соли.
В отдельной емкости нужно смешать следующие ингредиенты – муку, сахар, соль, ванильный сахар и разрыхлитель, перемешать их между собой. В другой соединить яйцо, молоко и масло, взбить миксером до состояния белой пены.
Добавить смешанные сухие ингредиенты в миску с тестом, взбить до однородной массы и дать ей отдохнуть примерно 5 минут.
Разогреть сковороду без масла до раскаленного состояния. Столовой ложкой разлить тесто так, чтобы получились небольшие ровные кружочки. Жарить с каждой стороны до появления золотистой корочки. Подать панкейки с любимым вареньем или медом.
Ранее "Утро" делилось рецептом блинного торта к Масленице.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...