Альтернатива традиционным блинам

Приближается Масленица, а это значит, что целую неделю все будут лакомиться блинами. Если же вы хотите попробовать какой-нибудь новый рецепт на этот период, испеките пышные панкейки. Для них понадобятся те же ингредиенты, что и для блинов, но при этом внешний вид блюда получится совершенно другим. Панкейки выходят пышными и воздушными, так что вы насладитесь не только вкусом, но и прекрасным внешним видом блюда.

Ингредиенты:

1 стакан молока,

1,5 стакана муки,

1 куриное яйцо,

3 столовые ложки оливкового масла,

3 столовые ложки сахара,

1 чайная ложка разрыхлителя,

1 чайная ложка ванильного сахара,

1 щепотка соли.

Приготовление:

В отдельной емкости нужно смешать следующие ингредиенты – муку, сахар, соль, ванильный сахар и разрыхлитель, перемешать их между собой. В другой соединить яйцо, молоко и масло, взбить миксером до состояния белой пены.

Добавить смешанные сухие ингредиенты в миску с тестом, взбить до однородной массы и дать ей отдохнуть примерно 5 минут.

Разогреть сковороду без масла до раскаленного состояния. Столовой ложкой разлить тесто так, чтобы получились небольшие ровные кружочки. Жарить с каждой стороны до появления золотистой корочки. Подать панкейки с любимым вареньем или медом.

Ранее "Утро" делилось рецептом блинного торта к Масленице.