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Блинный торт можно приготовить как со сладкой, так и с соленой начинкой. Такой вариант закуски с мясом и картофелем удивит гостей необычной подачей в форме черепашьего панциря.
Для теста:
Для начинки:
Основой блинного торта являются тонкие блинчики на молоке. Их приготовим в первую очередь. К молоку добавляем 100 миллилитров воды, растительное масло и яйцо. Хорошо перемешиваем жидкие ингредиенты.
Затем поочередно добавляем муку, сахар и соль и хорошенько взбиваем полученную массу. Доливаем еще 100 миллилитров воды и продолжаем взбивать. У нас получилось достаточно жидкое тесто, которого хватит на 12-14 блинчиков. Выпекаем их на хорошо разогретой сковороде с двух сторон и отправляем остывать, а пока займемся начинкой.
Для нее нужно отварить мясо и картошку по отдельности. Это можно сделать заранее. Мелко рубим укроп. Блинчики смазываем майонезом и присыпаем зеленью. Затем сворачиваем блины в трубочку и нарезаем ее кусочки по сантиметру толщиной.
Глубокую круглую форму выстилаем пищевой пленкой. Заполняем дно и стенки формой блинными мини-рулетиками. Вареный картофель разминаем в пюре и добавляем масло. Покрываем блины небольшим слоем картофельного пюре. В середину выкладываем нарезанное кубиком мясо, смешанное с майонезом. Затем выкладываем оставшийся картофель.
Оставляем форму с тортом в холодильнике на час. Перед подачей накрываем форму тарелкой и быстро переворачиваем блюдо. Аккуратно поднимаем форму и снимаем пищевую пленку.
Рецепт приготовления блинов без использования яиц можно посмотреть тут.
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