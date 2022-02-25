Сытная закуска отлично подходит для праздника

Блинный торт можно приготовить как со сладкой, так и с соленой начинкой. Такой вариант закуски с мясом и картофелем удивит гостей необычной подачей в форме черепашьего панциря.



Ингредиенты

Для теста:

Молоко – 125 миллилитров

Яйцо – 1 штука

Масло растительное – 40 миллилитров

Мука – 180 граммов

Сахар – 1 столовая ложка

Соль – 1 щепотка

Для начинки:

Картофель – 700 граммов

Свинина – 400 граммов

Масло сливочное – 60 граммов

Майонез – 80 граммов

Укроп – 1 пучок

Способ приготовления

Основой блинного торта являются тонкие блинчики на молоке. Их приготовим в первую очередь. К молоку добавляем 100 миллилитров воды, растительное масло и яйцо. Хорошо перемешиваем жидкие ингредиенты.

Затем поочередно добавляем муку, сахар и соль и хорошенько взбиваем полученную массу. Доливаем еще 100 миллилитров воды и продолжаем взбивать. У нас получилось достаточно жидкое тесто, которого хватит на 12-14 блинчиков. Выпекаем их на хорошо разогретой сковороде с двух сторон и отправляем остывать, а пока займемся начинкой.

Для нее нужно отварить мясо и картошку по отдельности. Это можно сделать заранее. Мелко рубим укроп. Блинчики смазываем майонезом и присыпаем зеленью. Затем сворачиваем блины в трубочку и нарезаем ее кусочки по сантиметру толщиной.

Глубокую круглую форму выстилаем пищевой пленкой. Заполняем дно и стенки формой блинными мини-рулетиками. Вареный картофель разминаем в пюре и добавляем масло. Покрываем блины небольшим слоем картофельного пюре. В середину выкладываем нарезанное кубиком мясо, смешанное с майонезом. Затем выкладываем оставшийся картофель.

Оставляем форму с тортом в холодильнике на час. Перед подачей накрываем форму тарелкой и быстро переворачиваем блюдо. Аккуратно поднимаем форму и снимаем пищевую пленку.

Рецепт приготовления блинов без использования яиц можно посмотреть тут.