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Капустняк считается национальным блюдом на Украине, в Польше и Словакии – и везде его готовят по собственному рецепту. Кто-то делает в виде супа, однако можно попробовать и по-новому варианту. Рецепт капустняка-запеканки готовится очень быстро, а самое важное – результат выйдет очень вкусным.
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