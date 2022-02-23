Клецки по-белорусски: простой рецепт сытного мясного блюда

Старинное белорусское угощение придется по вкусу даже гурманам

Это очень сытный и калорийный вариант обеда, который позволит надолго забыть о чувстве голода. Тем, кто следит за фигурой, вместо заправки можно использовать легкую сметану. 

Ингредиенты

Для теста:

  • Картофель -10 штук.
  • Лук репчатый -1 штука.
  • Мука пшеничная - 3 столовые ложки.
  • Соль – 1 чайная ложка.
  • Яйцо - 1 штука.


Для начинки:

  • Лук репчатый - 1 штука.
  • Овощная приправа -1 чайная ложка.
  • Соль и перец по вкусу.
  • Мясо свинины - 500 граммов.


Для заправки:

  • Лук репчатый - 1 штука
  • Сало соленое - 70 граммов

 

Способ приготовления

Для приготовления начинки мясо нарезаем на небольшие кусочки, а луковицу разрезаем на 4 части. 

Пропускаем мясо и лук через мясорубку. В фарш добавляем овощную приправу, соль и перец, и хорошо вымешиваем его. 

Для теста очищаем картофель и натираем его на мелкой терке вместе с луковицей. Это позволит картофелю сохранить цвет и не потемнеть. 

Полученную массу выкладываем на дуршлаг с марлей, отжимаем сок и даем ему отстояться. Сливаем воду и выкладываем тертый картофель в глубокую миску. Добавляем к нему крахмал, муку, яйцо и соль. Хорошо перемешиваем.

Для клецек делим тесто на кусочки по 70 грамм и формируем из них лепешки. В середину кладем начинку, соединяем края и придаем клецкам круглую форму. Полученные шарики по одному опускаем в кипящую подсоленную воду и варим около 30 минут на небольшом огне. 

Для заправки измельчаем лук, а сало нарезаем кубиками. Вытапливаем жир на сковороде до румяного цвета и обжариваем в нем лук. В заправку по вкусу можно добавить жирную сметану. 

Клецки подаем на разогретом блюде и поливаем горячим жиром с кусочками сала и луком. Можно украсить блюдо измельченной зеленью. 

Рецепт нежной курицы в соусе из сметаны можно найти здесь. 

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