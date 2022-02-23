Справится даже начинающий кондитер

Шоколадный торт на кефире готовится с кремом из сгущенного молока, за счет этого десерта получается более нежным. При соблюдении всех пропорций по рецепту, коржи будут пышными, и торт порадует не только своим вкусом, но и внешним видом.

Ингредиенты:

300 мл кефира 3,2% жирности,

1 стакан сахара,

2 куриных яйца,

2 столовые ложки какао,

200 гр. сливочного масла,

1 банка сгущенного молока,

35 мл растительного масла,

280 гр. муки,

1 чайная ложка соды,

Чайная ложка ванилина,

Щепотка соли.

Приготовление:

Яйца смешать с сахаром и солью и взбить миксером. Затем влить туда растительное масло и снова взбить.

В кефир добавить чайную ложку соды и перемешать, дождавшись, пока на поверхности не появятся пузырьки. Влить кефир в яичное-сахарную смесь и перемешать. Какао нужно просеять и добавить в тесто, и снова взбить до однородной консистенции.

Муку также необходимо просеять, чтобы бисквит был воздушным, а тесто без комочков. Добавить ее в тесто и быстро взбить венчиком до жидкого состояния.

В форму для запекания постелить пергамент, вылить туда тесто. Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать бисквит около 35 минут. Чтобы убедиться в готовности коржа, нужно проткнуть тесто зубочисткой. Если она остается сухой, значит бисквит можно вынимать из духовки. После выпекания его необходимо остудить и вытащить из формы.

Далее нужно приготовить крем. Для этого размягченное сливочное масло необходимо взбить с ванилином до пышного состояния. Затем добавить сгущенное молоко. Лучше вливать его по ложке и каждый раз пробовать на сахар, чтобы крем не получится слишком приторным.

Остуженный бисквит нужно разрезать на три коржа, а верхушку срезать и сделать из нее шоколадную крошку. Каждый из коржей сверху смазать кремом и соединить между собой. Также кремом нужно обмазать торт по бокам. Готовый десерт украсьте со всех сторон и сверху шоколадной крошкой от верхушки и уберите в холодильник.

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