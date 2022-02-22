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Если вы хотите удивить гостей вкусным блюдом с красивой подачей, обязательно приготовьте салат "Шерлок". В него входят привычные всем ингредиенты, но благодаря интересным сочетаниям продуктов все будут просто в восторге и обязательно попросят у вас рецепт.
250 гр. куриного филе,
1 куриное яйцо,
180 гр. маринованных шампиньонов,
1 красная луковица,
50 гр. грецких орехов,
1 столовая ложка майонеза,
1 столовая ложка растительного масла,
Соль и перец по вкусу.
Прежде всего необходимо отварить куриное филе. Чтобы оно получилось нежным, нужно варить его около 20-30 минут, а после оставить мясо в бульоне, пока оно полностью не остынет. После этого его необходимо нарезать мелкими кубиками.
Далее нужно отварить яйцо вкрутую и натереть на терке. Затем добавить его в миску к курице. Луковицу очистить от шелухи и мелко нарезать кубиками.
Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить на ней лук в течение нескольких минут до золотистого цвета. После этого добавить лук в миску к курице с яйцами.
Затем нужно нарезать шампиньоны и грецкие орехи и добавить их к остальным ингредиентам. Положить в салат майонез, соль, перец и перемешать. Украсить салат сверху остатком мелконарезанных грецких орехов, по желанию добавить зелень.
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