Справится даже новичок: нежный торт из печенья и сметаны

Десерт готовится без выпечки

Приготовление тортов часто кажется сложным и трудоемким занятием, для которого нужно большое количество ингредиентов, однако рецепт данного десерта убедит любого в обратном. Для этого торта понадобятся лишь четыре ингредиента, которые можно приобрести в любом магазине. Более того, десерт не нужно выпекать, поэтому можно не переживать за то, что бисквит не пропечется или осядет. 

Ингредиенты: 

400 гр. пряничного печенья, 

300 гр. 20% или 25% сметаны ,

200 гр. песочного или бисквитного печенья,

70 гр. сахара.

Приготовление:

Сначала нужно приготовить крем. Для этого в сметану необходимо добавить сахар и перемешать ингредиенты. Затем пряничное печенье измельчить в блендере до состояния мелкой крошки. Часть крема и перемолотого печенья нужно оставить для украшения торта. После этого сметанный крем и печенье перемешать до вязкой кондиции. 

Далее необходимо взять квадратную форму и застелить пищевой пленкой. Затем одним слоем выложить песочное печенье. Сверху равномерно распределить тесто из печенья и сметаны и разровнять. Потом снова выложить еще один слой печеньем, и сверху еще один слой сметанно-песочного теста. После этого отправить торт охладиться на 1,5 часа.

После пропитки достать десерт из холодильника, перевернуть и снять пленку. Смазать бока и верх торта кремом из сметаны и сахара и обсыпать их измельченным пряником.

Ранее "Утро" делилось рецептом полезного торта без муки и сахара. 

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