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Если вы не хотите использовать яйца при приготовлении блинов, "Утро" предлагает подходящий рецепт.
Пшеничная мука – 300 гр.;
Сахар-песок – 2 ст. л.;
Соль;
Молоко – пол-литра;
Растительное масло – 2-3 ст. л.
В большой миске объедините сухие ингредиенты: муку, соль и сахар. Перемешайте тщательно венчиком.
Молоко комнатной температуры влейте тонкой струйкой в сухую смесь, перемешайте.
В конце добавьте растительное масло и дайте постоять в тепле около получаса.
Выпекайте блины на разогретой сковороде до золотистого цвета. Чтобы тесто не прилипало, периодически смазывайте ее маслом.
Подавать угощение можно с разнообразными джемами и сиропами, фруктами и несладкими начинками.
Ранее мы рассказывали, какие ингредиенты нельзя класть в блины. Подробнее – в нашем материале.
Кстати, смешивать ингредиенты в миске вовсе не обязательно. Делимся лайфхаком, как испечь блины с помощью бутылки.
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