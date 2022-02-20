Сытное блюдо зарядит энергией на весь день

Известно, что первый прием пищи играет очень большую роль. Заряд энергии, который человек получается утром, позволяет ему правильно начать новый день и быть успешным. Именно поэтому нельзя пренебрегать завтраком и лучше делать его максимально полезным и сбалансированным. Для того чтобы разнообразить приевшееся меню, можно с утра сделать аппетитную слоеную яичницу.



Ингредиенты

Подсолнечное масло для жарки, три яйца, 200 г любимой колбасы, 50 г томатов, 30 г сырной стружки, специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала нужно подготовить все компоненты будущего завтрака. Куриные яйца рекомендуется хорошенько промыть под проточной водой, любимую колбаску нарезать ломтиками, томаты – кружочками, из сыра (лучше брать твердые сорта) сделать сырную стружку.

В отдельной посуде нужно взбить яйца с добавлением специй. Также можно сдобрить смесь мелко нарезанной зеленью.

Теперь немного смеси выливаем на сковороду. Как только яйца схватятся, на половину сковороды выкладываем колбаску и закрываем второй частью яичницы. Процесс немного напоминает выпечку блинов.

В освободившуюся часть сковороды выливаем еще немного яичной смеси, на вторую половину кладем тертый сыр и снова накрываем яичным слоем с первой половины (когда он прожарится).

Снова повторяем ту же манипуляцию. Теперь на слоеное угощение

выкладываем помидоры и снова сырную стружку. Опять прикрываем слоем с левой стороны. Сверху можно добавить оставшуюся сырную стружку.

Такая слоеная яичница разнообразит привычные завтраки и насытит энергией на начало дня.

К слову, недавно "Утро" делилось рецептом изысканного завтрака для аристократов. Яйца по-французски никого не оставят равнодушным.