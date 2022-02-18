Простое в исполнении угощение подается к столу прямо в сковороде

Часто бывает, что на следующий день после домашнего застолья вы ломаете голову над тем, что приготовить на ужин. Данный рецепт идеально подходит на этот случай. Продукты, которые не пошли в дело на вечеринке, станут идеальным дополнением к картофелю с говядиной.



Ингредиенты

Картофель, отваренный в мундире – 5 штук

Говядина – 200 граммов

Лук репчатый – 1 штука

Помидоры – 2 штуки

Яйца – 3 штуки

Зернистая горчица – 1 столовая ложка

Соль, молотый перец по вкусу

Оливковое масло для жарки

Зелень петрушки – 1 пучок

Чеснок – 5 зубчиков

Оливковое масло

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления

Заранее запеченный в мундире картофель очищаем от кожуры. Нарезаем его на крупные кубики. Если для приготовления вы выбрали молодой картофель, можете не избавляться от кожуры.

Говядину отвариваем, остужаем и разделяем на волокна.

Выбираем сковороду, которая подойдет для запекания в духовке. Обычно это варианты из чугуна.

На сковороде разогрейте оливковое масло. Обжариваем картофель вместе с мясом до румяного цвета.

Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на сковороде. Нарезанные крупными кубиками помидоры также жарим отдельно. В отдельной тарелке смешиваем яйца с горчицей.

Перекладываем овощи к мясу, хорошо перемешиваем, добавляем перец и соль. Посыпаем все рубленой зеленью и заливаем яичной смесью. Зубчики чеснока давим плоской стороной ножа и выкладываем на поверхность блюда.

Запекаем его 15 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Подаем на стол прямо в сковороде.

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