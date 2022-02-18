Блюдо станет украшением стола

Простой в приготовлении салат с недорогими и привычными ингредиентами станет отличным дополнением к обеденному столу. Легкое блюдо порадует сочетанием сладкой груши и пряных соленых огурчиков.



Ингредиенты

Куриная печень и сердце – 1 килограмм

Маринованные огурцы – 3 штуки

Майонез – 200 граммов

Сметана – 100 граммов

Чеснок – 2 зубчика

Красный лук – 1 штука

Морковь – 2 штуки

Груша – 1 штука

Укроп – 1 пучок

Сок половины лимона и половины апельсина

Соль и перец по вкусу





Способ приготовления

Печень и сердце промываем, снимаем с них пленки и сгустки крови. Просушиваем бумажным полотенцем. Разогреваем на сковороде растительное масло и отправляем туда потрошки. Обжариваем до готовности и солим.

Лук нарезаем полукольцами и обжариваем. После этого отдельно обжариваем натертую на крупной терке морковь. Не забываем солить и перчить их во врем жарки.

Можно приступить к основе блюда. Для этого в салатницу слоями укладываем печень, лук и морковь.

Подготавливаем дополнительные ингредиенты. Нарезаем огурцы соломкой. Грушу также нарезаем небольшими брусочками и поливаем их соком лимона и апельсина.

Лук нарезаем тонкими полукольцами, обдаем кипятком и заливаем маринадом. Для приготовления маринада в кипяченую воду добавляем сахар, соль и уксус.

Подать блюдо можно в разных емкостях, чтобы каждый мог добавить в основу блюда то, что ему больше нравится. Можно сразу разложить все части салата на порционных тарелках. В качестве соуса смешиваем смешаем майонез, сметану, раздавленный чеснок и мелко нарезанный укроп.

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