Ее прозвали "Кремлевской хряпой"

По легенде, закуска под названием "Кремлевская хряпа" был одним из любимых блюд самого Леонида Брежнева. Правда это или нет, выяснить уже не получится, однако закуска получается действительно очень вкусной, а состоит она из самых простых ингредиентов, которые можно приобрести в любом продуктовом магазине.

Ингредиенты:

1 кг белокачанной капусты,

2-3 шт. моркови,

2-3 шт. красной свеклы,

1 луковица,

3 стакана воды,

Половина стакана столового 9% уксуса,

3/4 стакана растительного масла,

1,5 столовые ложки соли,

10-12 чайных ложек сахара.

Приготовление:

Прежде всего, нужно тонко нашинковать капусту соломкой. Чтобы сэкономить время, можно купить в магазине уже порезанный овощ. Далее лук нарезать тонкими полукольцами, а морковь и свеклу – тонкой соломкой. Эти овощи также можно приобрести в магазине уже нарезанными. Далее в глубокой миске необходимо перемешать все нарезанные овощи.

Теперь нужно приготовить маринад. Для этого в кастрюлю налить воду, добавить масло, уксус, соль, сахар и поставить на огонь. Маринад необходимо снять с огня до кипения. При этом важно проследить, чтобы соль и сахар растворились.

Далее горячим маринадом нужно залить капусту с овощами. Как только жидкость остынет до комнатной температуры, овощи нужно разложить по чистым банкам, долить сверху маринад, плотно закрутить крышки и убрать в холодильник или прохладное помещение на несколько дней.

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