Такой вариант приготовления оценят даже гурманы

Минтай обладает невысокой калорийностью, поэтому его часто включают в диетическое питание. Он богат витаминами РР, D, В2, В9, медью и железом. Тушеный минтай в сметане с солёными огурчиками понравится всем членам семьи.



Ингредиенты

Минтай – 3 штуки

Лук – 1 головка

Соленые огурцы – 3 штуки

Сметана – 4 столовые ложки

Мука – 4 столовые ложки

Кипяток – 200 миллилитров

Приправа для рыбы – 1 чайная ложка

Паприка – 1/2 чайной ложки

Соль и перец – по вкусу

Растительное масло

Способ приготовления

Промываем минтай и просушиваем его бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги. Удаляем плавники. Нарезаем рыбу на крупные куски одинакового размера.

В целлофановый пакет насыпаем муку, паприку, приправу для рыбы и соль. Встряхиваем пакет, чтобы сухие ингредиенты хорошо перемешались.

Затем в этот же пакет складываем кусочки минтая и снова хорошо трясем, чтобы рыба равномерно покрылась кляром. Обжариваем кусочки на растительном масле до золотистого цвета.

Мелко нарезаем репчатый лук и солёные огурцы. Сперва обжариваем лук, а затем к нему в сковороду добавляем огурцы и обжариваем вместе. После заливаем кипятком и тушим еще 5 минут.

В отдельной таре смешиваем сметану и 1 столовую ложку муки и добавляем смесь в сковороду с луком и огурцами, приправляем перцем. В полученную подливу выкладываем кусочки обжаренного минтая и тушим под крышкой 15 минут.

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