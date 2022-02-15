Изысканное блюдо - классика южно-французской кухни

Блюдо из кусочков тушеных овощей появилось еще в XIX веке. Баклажаны, лук, цукини, перец, помидоры и чеснок составляют его основу. За время существования рецепта появилось множество его вариаций. Одна из них – рататуй с итальянским соусом песто!

ИНГРИДИЕНТЫ

• Кабачок – 1 штука

• Баклажан – 2 штуки

• Помидор – 4 штуки

• Петрушка – 1 веточка

• Чеснок – 3 зубчика

• Сметана (20%) – 200 граммов

• Сыр полутвердый – 150 граммов

• Соус Песто – 1 столовая ложка

• Соль и перец – по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Все ингредиенты предварительно подготавливаются. Овощи необходимо помыть и обсушить, чеснок и цукини очистить от кожуры. Вместо цукини можно использовать кабачок.

Цукини, баклажаны и томаты нарезаем кружочками по 2-3 мм в толщину. Чеснок нарезаем как можно мельче.

Все нарезанные овощи кладем в глубокую миску, добавляем сметану и соус песто. Аккуратно перемешиваем овощи с соусом, солим и перчим по вкусу.

В смазанную маслом форму для запекания выкладываем поочередно кружочки овощей. Блюдо посыпаем нарезанной зеленью и тертым сыром.

Предварительно разогреваем духовку до 200 градусов. Отправляем овощи запекаться на 30 минут.

Рататуй станет отличным вариантом ужина для тех, кто следит за фигурой. Ранее Регина Тодоренко поделилась рецептом любимого салата для похудения.