Изысканное блюдо, которое подойдет всем влюбленным

Нет ничего лучше сочного и сытного омлета на сковороде в зимнее утро. Любимое блюдо можно приготовить разными способами. Предлагаем вам обратить внимание на омлет Пуляр – идеальное блюдо, который подойдет к столу для влюбленных пар.

Ингредиенты

Яйца (категория С1) – 6 штук

Сливки (10%) – три чайные ложки

Лимонный сок – по вкусу

Оливковое масло – 30 граммов

Соль – по вкусу.

Способ приготовления

Действуем по вышеуказанному списку. В целом, можно использовать и сливки с более высоким процентом жирности. Зависит это от того, насколько вы переживаете по поводу веса тела. Прежде всего, тщательно отмоем яйца и обсушим их бумажным полотенцем. Лимон тоже очистим от грязи и обдадим кипятком. Нужно будет выжать из него немного сока.

Приступаем к яйцам: отделяем белки от желтков и выкладываем их в отдельные емкости. К белкам добавим щепотку соли. Начинаем взбивать. После появления пены постепенно увеличиваем режим – до побелевшего состояния. Затем добавляем лимонный сок и взбиваем еще пару минут. К желткам же добавим сливки, немного соли и взболтаем вручную.

Приступаем к жарке: на сковороду наливаем немного оливкового масла. Как только разогреется – вливаем взбитые желтки, равномерно распределяя их по дну. Как только схватятся – выкладываем наши пышные белки и готовим на медленном огне примерно пянадцать минут. Проверьте пальцем на готовность – если белок упругий, то блюдо готово.

Наконец, готовое блюдо аккуратно перекладываем на доску и разрезаем на две равные части и складываем пополам так, чтобы белок оказался внутри. А затем делим всю красоту на три порции. Подаем омлет к столу с зеленью и салатом – отличное блюдо, с которым любое утро станет добрым.

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