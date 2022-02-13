Блюдо готовится всего 20 минут

Приготовление этих оладьев такое же простое, как и классических, только в данном рецепте в тесто добавляется пряная начинка из яблок и корицы. Такое блюдо придется по вкусу и взрослым, и детям, а готовка займет буквально 20 минут.

Ингредиенты:

1 стакан кефира 3,2% жирности,

1 стакан муки,

2 столовые ложки сахара,

Половина чайной ложки соды,

50 мл растительного масла,

1 щепотка соли,

2 яблока,

2 чайные ложки корицы.

Приготовление:

Начать следует с теста. Для этого стакана кефира нужно подогреть до теплого состояния на плите или в микроволновке. Затем добавить в него столовую ложку сахара, соль, соду и перемешивать до тех пор, пока в тесте не образуется большое количество пузырьков. Оставить его в таком состоянии на 5 минут.

Пока тесто отдыхает, нужно очистить яблоки, удалить сердцевину и нарезать их кубиками. Добавить к ним ложку сахара, корицу и перемешать ингредиенты.

Далее следует вернуться к тесту. Нужно просеять муку и добавить ее в тесто, перемешать массу до однородного состояния, чтобы она стала густой.

После этого разогреть сковороду с растительным маслом до раскаленного состояния и начать выпекать оладьи. Столовой ложкой нужно выложить тесто в форме круга, и сверху сразу же положить кусочки яблок так, чтобы они погрузились в тесто. Жарить с каждой стороны около 3 минут до золотистой хрустящей корочки.