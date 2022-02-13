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"Утро"
предлагает рецепт блинов на кипятке – они получаются тонкими и ажурными.
Мука пшеничная – 240 гр.;
Сахар – 2-3 ст. л.;
Щепотка соли;
Молоко – пол-литра;
Масло подсолнечное или оливковое – 4 ст.л.;
Кипяток – 300 мл.;
Яйца – 4 шт.;
Взбейте яйца с солью и сахаром.
Добавьте теплое молоко и просеянную муку, перемешайте.
Добавьте кипяток, затем, после перемешивания, растительное масло.
Разогрейте сковороду и сразу начинайте печь блины. Этому тесту не нужно стоять.
Если дырочки в блинах не появляются, добавьте в тесто кипятка.
Готовые блины смазывайте сливочным маслом.
Подавать можно с разнообразными начинками, джемом, ягодами.
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