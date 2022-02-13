Блины с дырочками на кипятке: рецепт на Масленицу - 2022

Традиционное угощение без дрожжей

"Утро" предлагает рецепт блинов на кипятке – они получаются тонкими и ажурными.

Продукты:

Мука пшеничная – 240 гр.;

Сахар – 2-3 ст. л.;

Щепотка соли;

Молоко – пол-литра;

Масло подсолнечное или оливковое – 4 ст.л.;

Кипяток – 300 мл.;

Яйца – 4 шт.;

Как приготовить блины с дырочками:

Взбейте яйца с солью и сахаром.

Добавьте теплое молоко и просеянную муку, перемешайте.

Добавьте кипяток, затем, после перемешивания, растительное масло.

Разогрейте сковороду и сразу начинайте печь блины. Этому тесту не нужно стоять.

Если дырочки в блинах не появляются, добавьте в тесто кипятка.

Готовые блины смазывайте сливочным маслом.

Подавать можно с разнообразными начинками, джемом, ягодами.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей