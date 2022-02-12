Эти ингредиенты испортят качество блюда

Шеф-повар одного из московских ресторанов #СибирьСибирь Евгений Кузнецов рассказал, что нельзя добавлять в фарш для домашних котлет. По его словам, куриные яйца и размоченный хлеб являются запретными ингредиентами. Также шеф-повар высказался против молока, панировочных сухарей, чеснока и колотого льда. Он отметил, что в фарш для котлет можно добавлять лишь специи в виде соли и перца и большое количество репчатого лука. Это нужно для того, чтобы блюдо получилось более сочным. При этом лук не будет перебивать вкус мяса и отвлекать от него.

Евгений Кузнецов при этом отметил, что сырой лук в котлетах неуместен, потому что блюдо получается грубым и менее вкусным. Шеф-повар посоветовал обжаривать лук в сливочном масле перед тем, как добавлять его в фарш. На один килограмм мяса он кладет примерно 600 граммов лука.

Карамелизация убирает из лука горечь, и в результате блюдо получается более вкусным и нежным. Лук следует обжаривать на протяжении 15 минут. Еще один секрет, который можно использовать при приготовлении котлет – после обжарки лук вместе с фаршем и сливочным маслом нужно протереть через сито. Такая обработка придаст блюду сочность, которая сохранится даже в процессе жарки.

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