Лакомство станет настоящим спасением при внезапно нагрянувших гостях

Жители нашей страны всегда славились гостеприимством и хлебосольством. Всем известно, что дорогого гостя нужно накормить самыми вкусными и ароматными угощениями. Однако, если друзья решили нагрянуть с визитом внезапно, времени на приготовление сложных блюд может не оказаться. В таком случае палочкой-выручалочкой станет домашнее печенье, которое можно приготовить всего за 20 минут.



Ингредиенты

Это ароматное угощение спасет ситуацию в критический момент. Для того чтобы приготовить печенье, потребуется всего три ингредиента, которые есть на кухне у каждой хозяйки. Так что неожиданно нагрянувшие гости не останутся без лакомства к чаю.

Для приготовления потребуется полстакана сахарного песка, 160 г сливочного масла, 2,5 стакана муки.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно растопить сливочное масло. Это можно сделать на огне или в микроволновке. Мягкое масло перетираем с сахарным песком.

Теперь добавляем в сахарно-сливочную смесь муку. Хорошенько замешиваем тесто. Его консистенция не должна напоминать пластилин, тесто будет немного крошиться, но должно хорошо отлипать от рук. Такого эффекта добиваемся, регулируя количество муки.

Теперь осталось разогреть духовку до 180 градусов, раскатать тесто и вырезать из него фигурки. В оперативном варианте можно использовать обычный стакан и наделать кружочки.

Выкладываем будущее печенье на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в духовой шкаф на 10 минут. Домашнее угощение готово.

Ранее "Утро" делилось рецептом изысканного завтрака по-французски.