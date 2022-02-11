Тодоренко раскрыла секрет своего похудения: нужно есть на ужин этот салат

Блюдо из морепродуктов готовится буквально за 20 минут

Звезда популярного шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко следит за своей фигурой и постоянно поддерживает физическую форму. Даже после родов артистка очень быстро смогла восстановиться и блистать фотографиями в купальниках.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Девушка поделилась с поклонниками рецептом салата с креветками, благодаря которому ее вес быстро ушел. Блюдо получается сытным и питательным, а время приготовления занимает совсем немного времени. 

Ингредиенты: 

  • 2 помидора, 
  • 400 гр неочищенных креветок, 
  • 2 зубчика чеснока, 
  • 7 столовых ложок сметаны 10% жирности, 
  • 3 веточки петрушки или укропа,
  • Соль по вкусу. 

Приготовление

Прежде всего, нужно вскипятить воду для креветок. Затем подсолить ее и варить креветки примерно 3 минуты. После этого остудить их и очистить. 

Далее необходимо подготовить овощи. Помидоры нарезать аккуратными кубиками или дольками, чтобы салат выглядел красивым. Чеснок надо пропустить через пресс или мелко нарезать, зелень измельчить. 

В миску положить очищенные креветки, нарезанные томаты, чеснок и зелень. Посолить, перемешать, и в конце заправить сметаной. 

Ранее "Утро" делилось рецептом вкусного и простого завтрака из яиц. Это блюдо пользовалось популярностью у французских аристократов и говорят, что его очень любил знаменитый живописец Клод Моне. 

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