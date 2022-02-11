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Девушка поделилась с поклонниками рецептом салата с креветками, благодаря которому ее вес быстро ушел. Блюдо получается сытным и питательным, а время приготовления занимает совсем немного времени.
Прежде всего, нужно вскипятить воду для креветок. Затем подсолить ее и варить креветки примерно 3 минуты. После этого остудить их и очистить.
Далее необходимо подготовить овощи. Помидоры нарезать аккуратными кубиками или дольками, чтобы салат выглядел красивым. Чеснок надо пропустить через пресс или мелко нарезать, зелень измельчить.
В миску положить очищенные креветки, нарезанные томаты, чеснок и зелень. Посолить, перемешать, и в конце заправить сметаной.
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