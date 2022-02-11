Блюдо из морепродуктов готовится буквально за 20 минут

Звезда популярного шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко следит за своей фигурой и постоянно поддерживает физическую форму. Даже после родов артистка очень быстро смогла восстановиться и блистать фотографиями в купальниках.

Девушка поделилась с поклонниками рецептом салата с креветками, благодаря которому ее вес быстро ушел. Блюдо получается сытным и питательным, а время приготовления занимает совсем немного времени.

Ингредиенты:

2 помидора,

400 гр неочищенных креветок,

2 зубчика чеснока,

7 столовых ложок сметаны 10% жирности,

3 веточки петрушки или укропа,

Соль по вкусу.

Приготовление



Прежде всего, нужно вскипятить воду для креветок. Затем подсолить ее и варить креветки примерно 3 минуты. После этого остудить их и очистить.

Далее необходимо подготовить овощи. Помидоры нарезать аккуратными кубиками или дольками, чтобы салат выглядел красивым. Чеснок надо пропустить через пресс или мелко нарезать, зелень измельчить.

В миску положить очищенные креветки, нарезанные томаты, чеснок и зелень. Посолить, перемешать, и в конце заправить сметаной.

Ранее "Утро" делилось рецептом вкусного и простого завтрака из яиц. Это блюдо пользовалось популярностью у французских аристократов и говорят, что его очень любил знаменитый живописец Клод Моне.