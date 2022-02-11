Завтрак аристократа: простой рецепт роскошного блюда из яиц

Иногда из самых обычных ингредиентов можно приготовить удивительное угощение

Известно, что первый прием пищи оказывает огромное влияние на состояние и настроение человека в течение дня. Однообразие меню может навеять скуку и меланхолию с самых ранних часов. Для того чтобы получить правильный настрой на весь новый день, стоит начинать его с изысканных блюд. При этом некоторые рецепты не требуют никакой кулинарной сноровки, быстро готовятся, однако позволяют вкушающему почувствовать себя настоящим аристократом.

Одним из таких рецептов является завтрак Орсини. Этим блюдом начинали свой день многие французские аристократы. Говорят, что особым почетом оно пользовалось у легендарного французского импрессиониста Клода Моне. При этом для приготовления угощения нужно совсем немного ингредиентов.

Ингредиенты

Два ломтика хлеба для тостов, два куриных яйца, зелень и специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала следует поджарить на сковороде тосты. Затем нужно разделить белки и желтки. Главная задача – оставить желтки целыми. Белки взбиваем до пышной крепкой пены.

Теперь берем противень и выкладываем туда хрустящие тосты. Сверху нужно положить взбитые яичные белки, а в середине пенной подложки делаем небольшое углубление на каждом бутерброде и вкладываем туда желток.

Конструкцию из двух аппетитных бутербродов нужно отправить в духовой шкаф, который следует заранее разогреть до 180 градусов. На приготовление уйдет всего 5 минут. При подаче угощение украсить петрушкой.

Ранее "Утро" делилось быстрым рецептом картофеля в сметане. Сытное блюдо можно приготовить прямо в микроволновке.

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