Главное угощение на Масленицу без дрожжей

Блины едят и как основное блюдо, и как десерт. Особенность блинчиков на кефире состоит в том, что они получаются более нежными, румяными и с дырочками, а процесс готовки не займет много времени.



Ингредиенты:

2 куриных яйца,

120 гр муки,

Стакан кефира любой жирности,

Стакан кипятка,

35 гр сахара,

30 гр растительного масла,

1/4 чайной ложки соды,

Половина чайной ложки соли.

Приготовление:

Ингредиенты нужно заранее достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры.

В глубокую емкость необходимо вбить яйца, добавить сахар и соль и взбить миксером до появления пенки. Далее влить кефир и снова перемешать. После этого необходимо аккуратно тонкой струйкой вливать кипяток, продолжая при этом замешивать тесто.

На следующем этапе муку нужно просеять так, чтобы в ней не было комочков. Далее добавить ее в тесто и взбить до однородного состояния. В конце необходимо положить соду и растительное масло и еще раз перемешать. Тесто должно получиться жидким, именно благодаря такой консистенции блюдо получится нежным.

Далее нужно разогреть сковороду с растительным маслом до раскаленного состояния. Желательно при готовке использовать специальную блинную сковородку. Далее половником взять необходимое количество теста и распределить тонким ровным слоем по сковороде. На каждой стороне блинчик нужно выпекать около минуты. Переворачивать блины необходимо когда одна сторона становится румяной и начинает легко отходить от сковороды. Таким образом нужно выпечь все блины, пока не кончится тесто.

Готовое блюдо можно подавать как с вареньем, так и со сметаной, икрой или любой другой любимой начинкой.