Даже если на готовку нет времени, можно сварганить сытное блюдо

Всех хозяйки, даже самые опытные, иногда сталкиваются с нехваткой свободного времени на то, чтобы создавать кулинарные шедевры. Однако домочадцы всегда хотят кушать и требуют особого внимания к их желудкам. В таких экстренных случаях на выручку россиянкам приходят быстрые рецепты сытных блюд на обед. Одним из вариантов является аппетитная овощная запеканка, которую можно приготовить на сковороде в считанные минуты.



Ингредиенты

Подсолнечное масло для жарки, три зубчика чеснока, два кабачка, два куриных яйца, две столовые ложки сметаны, две столовые ложки муки, два помидора, 150 г сыра (лучше брать твердых сортов), зелень для украшения.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно обжарить на подсолнечном масле чеснок. Его предварительно нарезаем на тонкие пластины. После этого в сковороду отправляем кабачок, который следует нарезать кружочками по полсантиметра толщиной. Сдобрим солью и любимыми специями. Овощи потушить под закрытой крышкой примерно 15 минут.

После этого переходим к яйцам, их нужно хорошенько взбить в отдельной емкости. Добавляем к яйцам сметану, муку и тщательно перемешиваем. Этой яично-сметаной смесью нужно залить овощи и потушить около 5 минут.

Следом выкладываем нарезанные кружками помидоры, посыпаем сырной стружкой и продолжаем тушить, пока сыр не расплавится.

Перед подачей ароматное угощение нужно украсить зеленью.

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