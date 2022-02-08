Вкусное утро: рецепт Еки из лаваша на завтрак

Блюдо готовится за 10 минут

Ека – распространенное блюдо на Кавказе, однако в абхазском варианте приготовления есть свои особенности, которые делают его еще вкуснее. 

Ингредиенты: 

  • Половина листа тонкого лаваша, 
  • Одно куриное яйцо, 
  • 25 гр сливочного масла, 
  • 30 гр сыра сулугуни, 
  • Щепотка соли. 

Приготовление: 

  1. Сначала следует натереть сулугуни на мелкой терке. Если нет этого сорта сыра, можно заменить его другим, однако рецепт с сулугуни является самым вкусным. 
  2. Далее в миске нужно растворить соль в холодной воде и опустить туда лаваш на пару секунд. Главное не передержать его, иначе хлеб порвется. 
  3. После этого на сковородке растопить сливочное масло и обжарить вымоченный лаваш. Все также нужно следить за тем, чтобы он не порвался. 
  4. После того, как одна сторона поджарится, лаваш нужно перевернуть, затем вбить сверху яйцо и посыпать сулугуни. Далее свернуть края лаваша таким образом, чтобы яйцо осталось внутри и не вытекло. Должен получиться треугольник из лаваша. Затем обжаривать его 3 минуты, и подать к столу горячим. 
  5. Украсить Еку можно свежей зеленью. 

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей