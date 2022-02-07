Альтернатива классическому рецепту

"Утро" предлагает попробовать ленивые голубцы, которые готовятся на сковороде. Сытное блюдо отлично подойдет как для обеда, так и для ужина.



Продукты:

Рис белый – 50 гр;

Луковица – 1 шт.;

Вода – 250 мл;

Масло подсолнечное – 4-5 ст.л.;

Фарш – полкило;

Капуста – 400 гр.;

Морковь – 1 крупная;

Вареное яйцо;

Сметана 20% жирности – 200 гр.;

Паста томатная – 200 гр.;

Приправы по вкусу.

Приготовление:

Рис варить 10 минут, слить воду.

Лук и морковь почистить. Луковицу нарезать кубиками, морковку можно потереть.

Обжарить овощи на сковороде.

Капусту тонко нарезать и всыпать к луку и морковке, добавить воду. Когда закипит, убавить огонь и тушить полчаса.

Фарш перемешать с порезанным вареным яйцом, рисом и тушеными овощами, добавить соль, перец и любимые специи.

Сделать из получившегося фарша небольшие продолговатые голубцы. Обжарить до румяности на быстром огне. При этом мясо не должно полностью приготовиться – ленивые голубцы еще предстоит тушить.

Сметану и томатную пасту смешать и вылить к голубцам на сковородку.

Тушить на маленьком огне под крышкой около 40 минут.

Ленивые голубцы готовы.

Еще один вариант для ужина на скорую руку – мясо по-французски на сковороде. Блюдо тушится всего 15 минут.