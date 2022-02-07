Быстрый ужин: курица с грибами в сливочном соусе

К этому блюду подойдет любой гарнир

Если вы каждый раз ломаете голову, что быстро приготовить на ужин, попробуйте рецепт нежной курицы в сливках. Вкусное и сытное блюдо наверняка придется по вкусу домашним.

Продукты:

Куриная грудка – 2 штуки;

Шампиньоны – 350 граммов;

Сливки 22% – 300 миллилитров;

Масло сливочное – 30 граммов;

Соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Шампиньоны крупно нарезать, обжарить на сливочном масле 5-7 минут, помешивая.

Грудки нарезать кубиками. К обжаренным грибам выложить курицу, обжарить около 5 минут.

В сковороду добавить сливки, посолить, поперчить, добавить специи. К такому блюду хорошо подойдет смесь итальянских трав. На медленном огне, чтобы сливки не кипели, протушите курицу и грибы еще 7-8 минут. Блюдо готово, когда сливки загустеют.

Вместо шампиньонов можно использовать лисички или вешенки. Также в готовое, еще горячее блюдо можно натереть сыра – так вкус станет более сливочным и насыщенным.

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