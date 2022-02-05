Получается и вкуснее, и полезнее

Скумбрия – довольно аппетитная и жирная рыба. Потому она прекрасно подойдет к столу в качестве одного из блюд зимнего меню. Там содержится множество витаминов, а также омега-3, помогающих организму формировать иммунитет и налаживать обмен веществ.

Наверняка многие успели распробовать скумбрию почти во всех видах – и копченой, и жареной, и даже на костре. Мясо у этой рыбы довольно плотное, и потому никогда не разваливается. Можно смело включать такую рыбу в рацион для детей, потому что в ней мало костей.

А лучшим образом весь вкус скумбрии можно раскрыть, если приготовить ее в духовке. Поэтому поделимся с вами весьма интересным рецептом.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Скумбрия

Растительное масло

Соль

Паприка

Чеснок.

Способ приготовления

Прежде всего, от сырой рыбы нужно отделить плавники, хвост и голову. Хорошо распотрошите внутренности и промойте мясо. Затем делаем один надрез по линии хребта, чтобы разделить мясо на две части и сразу убрать все кости. В идеале должно получиться чистое филе.

Теперь пора заняться маринадом: натираем чеснок, добавляем паприку, растительное масло и соль. Все перемешиваем. Затем выкладываем рыбное филе на пищевую пленку, обильно смазывая его маринадом. Накрываем сверху еще одним слоем пищевой пленки и убираем в холодильник на два-три часа, чтобы все хорошо пропиталось.

Наконец, вытаскиваем рыбу и отправляем ее готовиться в духовку. Температура – 220 градусов. Через 20 минут достаем. Рыба на вкус получается сочной – словно она прожарена. Однако куда полезнее и вкуснее, чем на сковороде.

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