Лекарственное растение до сих пор ценится за свои свойства

В Японии довольно популярен картофель – в Стране восходящего солнца существует довольно много сортов этой культуры. Помимо привычных россиянам клубней, там сажают и батат с ямсом. И последний обладает массой полезных свойств, за что полюбился даже некоторым советским партийным руководителям.

Ямс местные жители называют по-разному. Не менее распространенный вариант – "нагаимо". Этот сорт относится к клубням диоскореи, которая успешно растет и на российских землях. У нас, правда, она занесена в Красную книгу.

Диоскорея чрезвычайно сложна в своем составе, но по той же причине весьма полезна: пожилые японцы используют ее в качестве средства для улучшения зрения, памяти, слуха и омолодения кожи. За это растение стали называть "корнем молодости". В ее составе – сапонины и гликозиды, снижающие уровень холестерина. При включении плодов растения в рацион из организма выводятся токсины, накапливаемые в печени и сосудах.

Агрономия, как известно, получила широкое развитие в советские годы. Ученые тогда обратили внимание на свойства японской диоскореи, указав, что она не только снижает холестерин, но при этом не вызывает побочной реакции. И уникальное растение внесли в фармакопею Советского Союза уже на официальном уровне.

Как пишет автор дзен-канала "Япония глазами одного гайджина", в середине пролшлого столетия один из подвидов диоскореи использовала партийная элита в Кремле – потому в народе растение прозвали "кремлевской травкой". Ведь она получила популярность у многих членов Центрального комитета партии.

С виду японский картофель не сильно похож на наши клубни – более вытянутый по форме, хотя практически соответствует по вкусу. Однако более горьковат – поэтому плоды этого лекарственного растения предварительно обдают кипятком, а затем отваривают.