Рецепт куриного "чупа-чупса": оригинальное и сытное блюдо на ужин

На приготовление уйдет меньше часа

Курица для многих стала привычным продуктом. Мясо отваривают, тушат или жарят с добавлением специй. Куда интереснее приготовить необычное блюдо из курицы, которое особенно понравится детям. Ведь куриные голени по форме напоминают любимое лакомство "чупа-чупс". К тому же, приготовить такую курицу не составит труда: на все понадобится не больше 50 минут.

Ингредиенты

8 куриных голеней, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка жидкой горчицы,1 столовая ложка кетчупа, 1 столовая ложка меда. 

Способ приготовления 

Возьмите каждую куриную голень, сделайте надрез по всему периметру, уберите верхушку. Оставшееся мясо отправьте вниз, к основанию.

Курицу выложите в подготовленную форму, к ней вылейте соевый соус и выдавите весь чеснок. Оставьте голени мариноваться на 25 минут.

Перед оправкой их в духовку оберните верхушки фольгой. Это нужно, чтобы они не пригорели. Выпекаться "чупа-чупсы" будут полчаса при 200 °C.

После этого достаньте их из печки, дайте курице хорошо остыть. Покройте ножки глазурью. Для нее просто смешайте кетчуп с горчицей и медом. Поставьте блюдо в духовку еще на 10 минут.

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