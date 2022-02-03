Потребуется минимум продуктов и максимум любви

Немногие знают о рецепте осетинского пирога, который быстро выпекается и получается невероятно вкусным. На удивление потребуется совсем немного продуктов и минимум времени на само выпекание. А самая главная изюминка – картофельная начинка с тертым сыром, которая будет таять во рту.

Ингредиенты

250 граммов муки

200 граммов кефира

300 граммов картофеля

200 гр. сыра

Соль, сахар и перец – по вкусу

Сода – 1 ч.л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Очищенный картофель отвариваем в кастрюле. Посолите воду и варите до готовности. После этого нужно приступить к тесту.



Отмерим в стакане 250 граммов муки. Затем необходимо добавить чайную ложку соды и перемешать. В миску вливаем 200 граммов кефира, 40 миллилитров растительного масла, половину чайной ложки соли и чайную ложку сахара.

Затем все необходимо перемешать и добавить просеянную через сито муку с содой. Тут уже можно замешивать тесто – доведите его до эластичного состояния. При необходимости добавьте еще муки и оставьте отдохнуть на 40 минут.

Теперь можно заняться начинкой: натираем 200 граммов сыра, мнем отваренный картофель и добавляем сыр. В конце посыпаем черным молотым перцем.

Обваляйте тесто в муке и раскатайте его в круг. Положите в центр начинку, а затем подминайте края – так, чтобы получалось что-то вроде мешочка. В диаметре пирог должен составить примерно 30 сантиметров. Смазываем желтком и ставим в противень при температуре в 220 градусов. 10 минут – и все готово!

Ранее "Утро" делилось с читателями рецептом того самого "хрущевского" теста из советского детства, которое тает во рту.