Вкус из детства: советский рецепт пирожного "Картошка"

Любимое лакомство готовится на удивление просто

Всем, кто родом из СССР, знаком вкус пирожного "Картошка". Раньше его готовили во всех кафе и столовых, оно продавалось в школах, и мамы с бабушками часто наготавливали целую тарелку "Картошки" к приходу гостей. Популярность этого лакомства стала чуть меньше, но его до сих пор можно найти на полках магазинов. Не так сложно и на своей кухне приготовить пирожное: особых кулинарных навыков для этого не потребуется.

Ингредиенты

150 граммов муки, 25 граммов кукурузного крахмала, 6 яиц, 170 граммов сахара, 210 граммов сливочного масла жирностью более 82%, 120 граммов сахарной пудры, 110 граммов сгущенки, 25 граммов какао и 15 граммов сахарной пудры для украшения.

Пошаговый рецепт приготовления

Пирожное состоит из бисквита и крема. Для бисквита взбейте яйца: отделите белки от желтков и взбейте их в плотную пену. Пока они будут взбиваться, около 7 минут, постепенно всыпайте в миску половину от общего количества сахара.

К желткам добавьте оставшийся сахар, взбейте эту массу. К ней всыпьте сухие ингредиенты и взбитые ранее белки с сахаром. Их лучше добавлять по частям. Разделите на 5 равных частей и постепенно вмешивайте в тесто. Оно не должно быть жидким, по консистенции , как сметана.

Поставьте бисквит выпекаться в разогретую на 180 градусов духовку. На противне он будет печься чуть больше 40 минут.

После этого бисквит нужно остудить около 10 часов. А после – сделать из него крошку при помощи рук. Можно использовать пакет и скалку для удобства.

Для крема размягченное сливочное масло смешайте со сгущенкой и сахарной пудрой. Делать это нужно аккуратно, главное – не перевзбить массу. Получившийся крем добавьте к бисквиту, хорошо перемешайте. Из смеси сделайте пирожные в форме картошки. Отправьте их в холодильник на 4 часа.

После этого достаньте десерт, посыпьте его какао и сахарной пудрой. Если осталась часть крема, сверху им можно отсадить небольшие шапочки.

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