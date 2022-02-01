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Врачи-диетологи на завтрак советуют есть богатую белком пищу. Как вариант: омлет или овсяноблин с творожным сыром. Сегодня мы предлагаем приготовить запеченные сырники. Делать их проще простого, и при этом сырники получаются диетическими: при запекании они не впитывают в себя масло.
350 г творога, 1 яйцо, 4 столовые ложки муки, 1 столовая ложка сахара (можно без него, если не любите сладкое), сахарная пудра и мята для украшения.
Если у вас крупный творог, перетрите его через сито. Затем смешайте с сахаром и ванилином, добавьте к смеси яйцо.
Хорошо перемешайте смесь и только после этого всыпьте в нее просеянную муку. Поставьте разогреваться духовку на 180 °C.
Подготовьте противень для выпекания: застелите его силиконовым ковриком или специальной бумагой для выпечки. Для того, чтобы сделать ровные сырники, смочите руки водой. Сформируйте их и выложите на противень.
Сырники выпекаются в уже разогретой духовке 10-15 минут. Перед подачей посыпьте их сахарной пудрой и украсьте листиками мяты.
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