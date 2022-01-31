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"Утро" предлагает попробовать американский вариант
популярного блюда.
Макароны – 300 гр.;
Сыр чеддер – 250 гр.;
Сыр моцарелла – 150 гр.;
Молоко – 250 мл.;
Масло сливочное – 40 гр.;
Мука пшеничная – 4 ст. л.;
Соль и перец – по вкусу.
Оба вида сыра натереть на терке.
Пока варятся макароны, нужно приготовить сырный соус. В кастрюльку положить сливочное масло, растопить, добавить муку, подождать минуту, помешивая. Затем влить молоко, перемешать.
Варить эту смесь нужно несколько минут до загустения.
Всыпать в кастрюлю сыр, прогреть пару минут, пока смесь не станет однородной.
Готовые макароны слить, добавить сырный соус, перемешать. Вкусное и быстрое блюдо готово.
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