Бисквит по ГОСТу – простой рецепт

Понадобится всего три ингредиента

Если соблюдать верные пропорции, приготовить бисквит несложно даже неопытным кулинарам. "Утро" предлагает классический рецепт.

Продукты:

Яйца – 3 шт.;

Сахар-песок – стакан;

Мука пшеничная – стакан;

Также в тесто можно добавить ванилин по вкусу.

Приготовление:

Для начала нужно отделить белки от желтков. В желтки всыпьте 1-2 столовые ложки сахара и взбейте миксером. Затем приступайте к белкам. В отдельной миске взбейте их, пока не увеличатся в объеме, затем всыпьте остальной сахар и взбейте, пока не образуются пики. Далее добавьте желтки, аккуратно перемешайте лопаткой.

Затем просейте муку и добавьте к яйцам. Снова осторожно перемешайте лопаткой.

Духовку разогрейте до 180 градусов.

Разъемную форму застелите пергаментом, вылейте тесто. Выпекайте 25-30 минут (зависит от вашей духовки).

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