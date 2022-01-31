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Если соблюдать верные пропорции, приготовить бисквит
несложно даже неопытным кулинарам. "Утро" предлагает классический рецепт.
Яйца – 3 шт.;
Сахар-песок – стакан;
Мука пшеничная – стакан;
Также в тесто можно добавить ванилин по вкусу.
Для начала нужно отделить белки от желтков. В желтки всыпьте 1-2 столовые ложки сахара и взбейте миксером. Затем приступайте к белкам. В отдельной миске взбейте их, пока не увеличатся в объеме, затем всыпьте остальной сахар и взбейте, пока не образуются пики. Далее добавьте желтки, аккуратно перемешайте лопаткой.
Затем просейте муку и добавьте к яйцам. Снова осторожно перемешайте лопаткой.
Духовку разогрейте до 180 градусов.
Разъемную форму застелите пергаментом, вылейте тесто. Выпекайте 25-30 минут (зависит от вашей духовки).
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