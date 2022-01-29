Аппетитный ужин можно сварганить за 15 минут

Часто бывает, что на ужин хочется отведать что-нибудь эдакое, а много времени на готовку тратить неохота. В таком случае настоящей палочкой-выручалочкой будет рецепт быстрой пиццы на сковороде. Она готовится в считанные минуты и точно придется по вкусу всем домочадцам.



Ингредиенты

Четыре столовые ложки сметаны (лучше брать пожирнее), девять столовых ложек муки, два куриных яйца, четыре столовые ложки майонеза, 100 г сыра. Начинка по желанию: можно взять ветчину, колбаску, оливки, соленые огурцы, помидоры или любые другие ингредиенты по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно замесить тесто. Для этого смешиваем сметану, муку и яйца. Тесто получится жидким, по консистенции будет напоминать сметану.

Сковороду следует смазать маслом, на огонь пока не ставим, нужно полностью собрать блюдо. Теперь выливаем в нее тесто, сверху раскладываем любимую начинку.

Следом ароматную конструкцию нужно залить майонезом и присыпать сырной стружкой. На сыре лучше не экономить, его должно быть много. Сырная шапка сделает пиццу особенно ароматной и вкусной.

Теперь наконец-то ставим будущую пиццу на огонь. Он должен быть средней интенсивности. Конструкцию сразу накрываем крышкой. На приготовление такой быстрой пиццы уйдет всего несколько минут. Как только сыр начнет плавиться, угощение можно снимать с огня и подавать к столу.

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