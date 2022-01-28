Десерт со сгущенкой получается очень нежным

Торт из детства готовится просто, справится даже начинающий кулинар.

Ингредиенты:

Для бисквита нам понадобятся

6 куриных яиц,

400 гр муки (если хотите сделать бисквит из шоколада, то вместо 60 гр муки возьмите какао-порошок),

200 гр сахара,

380 гр сгущенного молока,

300 гр сметаны 15% жирности,

100 гр сливочного масла,

100 гр крахмала,

1 столовая ложка разрыхлителя,

Половина чайной ложки соды.

Чтобы приготовить, пропитку, возьмите

180 мл молока,

1 столовую ложку сгущенки,

А крем будет состоять из следующих ингредиентов

400 гр сгущенного молока,

600 гр сливочного масла.

Приготовление:

Начать следует с бисквита. Для этого нужно смешать в миске муку, крахмал, соду, разрыхлитель и просеять полученную смесь. После этого взбить яйца с сахаром в миксере до однородного состояния. Затем добавить туда сгущенное молоко, масло, сметану, перемешать все ингредиенты, и соединить их с просеянной смесью. Перемешать тесто для бисквита до однородной консистенции и перелить в форму для запекания.

Далее нужно разогреть духовку до 170 градусов и выпекать в ней бисквиты примерно 25 минут. Чтобы проверить готовность теста, проткните его деревянной палочкой – если она сухая, значит, бисквит готов. После этого нужно остудить бисквит и срезать с него шапочки. Они пригодятся для оформления готового торта. Разрежьте бисквит на два коржа.

Теперь можно перейти к крему. Для этого масло надо взбить до белого цвета, добавить к нему сгущенное молоко, и продолжать перемешивать до однородности.

Далее осталось пропитать коржи молоком со сгущенкой, промазать их кремом, соединить. Затем обмазать оставшимся кремом бока и верх торт, сверху украсить его крошкой из бисквитных шапочек – и готово.

Ранее "Утро" делилось рецептом курицы в молочном соусе.

