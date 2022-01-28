Оригинальное блюдо внесет разнообразие в привычное меню

Многие россияне справедливо уделяют особое внимание утреннему приему пищи. Как известно, завтрак съешь сам, обед раздели с товарищем, а ужин отдай врагу. Очень важно в начале трудового дня хорошенько подкрепиться. Для того чтобы освежить привычное утреннее меню, можно приготовить необычные бутерброды с ветчиной и яйцом в духовке. Сытное и нарядное блюдо всем придется по вкусу.



Ингредиенты

На большую семью можно сразу взять 16 кусков хлеба для тостов. На это количество потребуется шесть ломтиков ветчины, 200 г шампиньонов, 150 г сыра твердых сортов, четыре яйца, два томата, одна столовая ложка сливочного масла. Приправы кладем по вкусу, для украшения подойдет петрушка.

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала нужно подготовить грибы. Лучше брать грибочки небольшого размера. Их чистим, режем на несколько частей, обжариваем ндо готовности со специями.

Восемь ломтиков хлеба пойдут на рамочки для угощения. Мякоть, отступая примерно сантиметр от краев, нужно вытащить и отложить.

Теперь выкладываем на смазанный маслом противень цельное куски хлеба, сверху кладем рамочки. Четыре из них заполняем шампиньонами, сверху – долька томата и засыпаем все тертым сыром.

Четыре оставшиеся рамочки станут бутербродами с ветчиной и яйцом. Ломтики ветчины нужно положить между рамкой и целым куском хлеба, дольки томата раскладываем в отверстия, сверху разбиваем яйцо.

Эту необычную конструкцию с восьмью сытными бутербродами отправляем в прогретый до 180 градусов духовой шкаф. На запекание завтрака уйдет около 10 минут, нужно следить по белку – он должен схватиться. Бутерброды на стол подавать горячими.

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