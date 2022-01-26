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Всем известно, что при приготовлении блюд особое внимание стоит уделить их внешнему виду. Приятное глазу угощение кажется более вкусным и доставляет больше удовольствия приглашенным на трапезу. Отличным вариантом с точки зрения баланса между затратами времени и полученным эффектом является приготовление необычной закуски "Рафаэлло" из крабовых палочек.
Такое нарядное блюдо станет настоящим украшением праздничного стола или обычного ужина в окружении близких и родных людей.
250 г крабовых палочек, 50 г сыра твердых сортов, 160 г плавленого сырка, два куриных яйца, две столовые ложки майонеза, приправы по вкусу, 10 маслин.
Крабовые палочки предварительно нужно убрать в морозилку. Замороженный продукт следует натереть на мелкой терке и разместить в глубокой емкости.
В другую тару нужно натереть сваренные яйца на крупной терке. Натертый на мелкой терке сыр засыпаем к яйцам.
Теперь переходим к сыркам. Их тоже нужно натереть. Собираем все ингредиенты в одной таре (кроме крабовых палочек) и заправляем майонезом. Можно добавить соль и перец, здесь дело вкуса. Полученную смесь вымешиваем до однородного состояния.
Кладем часть массы на ладонь, немного сплющиваем, в серединке размещаем маслину. Она должна оказаться в центре шарика, который нужно слепить.
Готовый шарик следует обвалять в стружке из крабовых палочек. До подачи на стол угощение лучше хранить в холодильнике. Такое эффектное лакомство никого не оставит равнодушным.
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