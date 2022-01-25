Мясо получится нежным и сочным, а время приготовления займет не больше 45 минут

В результате получится сытный и необычный обед, который точно придется по вкусу даже самым большим гурманам.



Ингредиенты:

Для того, чтобы приготовить курицу по рецепту от Джейми Оливера, нам понадобятся

две свежие куриные грудки,

стакан молока, лучше выбирать не самое жирное, около 3,2%,

2 столовые ложки сливочного масла,

цедра лимона,

2 головки чеснока,

а также соль, перец и шафран по вкусу.

Приготовление:

Сначала нужно сдобрить куриное филе перцем и солью. Затем разогреть на сковороде сливочное масло, обжарить курицу с каждой стороны примерно по 4 минуты.

Затем на форму для запекания выложить очищенный чеснок, а сверху обжаренную курицу.

На сковороде, где готовилось куриное филе, приготовьте соус. Для этого нужно влить туда стакан молока, нарезать цедру лимона и присыпать шафраном. Довести смесь до кипения и после этого вылить соус на курицу. Получившуюся красоту выпекать в духовке при температуре 200 градусов ровно полчаса.

Готовое блюдо можно подать со свежими овощами или любимым гарниром.

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