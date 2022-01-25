Нежное лакомство никого не оставит равнодушным

Для хозяек, которые любят удивлять гостей и домочадцев необычными угощениями, простой рецепт тирамису станет настоящей находкой. Нежное лакомство готовится очень быстро и точно произведет фурор за ужином. Сварганить ароматный десерт можно всего за 25 минут.



Ингредиенты

Для основы угощения потребуется печенье савоярди, однако можно взять и более распространенное курабье. Курабье нужно будет избавить от повидла. Также понадобится свежесваренный кофе, любители ароматных ноток могут добавить немного коньяка.

Для крема берем пол-литра молока, 80 г сахарного песка, одну столовую ложку лимонной цедры, одну щепотку ванильного порошка, четыре яичных желтка, 40 г муки.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно взбить желтки с сахаром и ароматной ванилью. Следом туда всыпать муку и хорошенько взбить. В итоге должна получиться гладкая однородная масса.

После этого переходим к молоку. В него нужно добавить цедру и поставить на огонь. После того как лимонно-молочная смесь закипит, огонь уменьшить до минимального. Теперь нужна влить яичную смесь в молочную. Делать это следует очень аккуратно, тонкой струйкой, постоянно помешивая.

Потом все хорошенько и быстро перемешать, чтобы получилась однородная масса. Крем оставляем отдыхать, однако периодически его нужно хорошенько перемешивать.

Переходим к печенью. В сваренный кофе можно влить коньяк. После этого выкладываем в емкость с ароматным напитком печенье. Когда они пропитаются кофе, вытаскиваем и раскладываем по формочкам (можно взять широкие стаканы). Сверху заливаем остывшим кремом, потом снова пропитанное кофе печенье, опять крем. Сверху угощение можно украсить какао.

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