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Печенье из простых ингредиентов, которые найдутся на кухне у
каждого.
Яйцо – 1 шт.;
Сахар-песок – 4 ст. л.;
Сливочное масло – 2 ст. л.;
Мука пшеничная – 2 стакана.
Чтобы приготовить печенье к чаю за 10 минут, нужно сначала растопить сливочное масло. Затем в миске взбить яйцо, добавить сахар, масло и перемешать. Постепенно всыпая просеянную муку, замесить тесто. Оно должно оставаться мягким и немного липким.
Затем нужно вырезать печенье формой или просто скатать небольшие шарики и слегка их расплющить.
После этого поставить высокую мощность в микроволновке. Печь нужно в три этапа. Включать микроволновку сначала на 3, потом на 2 и еще раз на 2 минуты. После каждого этапа проверять печенье, чтобы оно не подгорело.
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