Печенье за 10 минут: быстрый рецепт в микроволновке

Можно приготовить, пока закипает чайник

Печенье из простых ингредиентов, которые найдутся на кухне у каждого.

Продукты:

Яйцо – 1 шт.;

Сахар-песок – 4 ст. л.;

Сливочное масло – 2 ст. л.;

Мука пшеничная – 2 стакана.

Приготовление:

Чтобы приготовить печенье к чаю за 10 минут, нужно сначала растопить сливочное масло. Затем в миске взбить яйцо, добавить сахар, масло и перемешать. Постепенно всыпая просеянную муку, замесить тесто. Оно должно оставаться мягким и немного липким.

Затем нужно вырезать печенье формой или просто скатать небольшие шарики и слегка их расплющить.

После этого поставить высокую мощность в микроволновке. Печь нужно в три этапа. Включать микроволновку сначала на 3, потом на 2 и еще раз на 2 минуты. После каждого этапа проверять печенье, чтобы оно не подгорело.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей