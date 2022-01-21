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Хачапури – популярное блюдо в России. Однако приготовить его хорошо дома не всегда удается. Впрочем, можно воспользоваться "ленивым" рецептом. Для него потребуется антипригарная сковорода или пергаментная бумага для запекания.
Мука – 160 гр.
Яйцо – 1 шт.
Сыр – 300 гр.
Молоко – 200 мл.
Разрыхлитель – 1 ч.л.
Соль – 1 ч.л.
Разбить яйцо и высыпать соль. Перемешивая продукт, добавить молоко, а затем, не останавливаясь, муку. После добавить разрыхлитель. Мешать до однородной консистенции, чтобы не было комков. После этого добавляем потертый сыр и опять перемешиваем.
Тесто выложить на сковородку и распределить ровным слоем по всей поверхности.
Жарить на медленном огне около 15 минут. Перевернуть и подержать на огне еще 10 минут.
Ленивый хачапури готов! Перед подачей на стол нужно смазать маслом.
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