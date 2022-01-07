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На Рождество-2022 "Утро" предлагает приготовить сиченики –
мясную закуску из куриного мяса.
Филе курицы – 400 гр.;
Лук репчатый – 1-2 шт.;
Чеснок – 3 зубчика;
Яйцо – 1 шт.;
Масло растительное – 100 мл;
Сухари панировочные – 100 гр.;
Соль, перец.
Куриное филе нужно мелко нарезать.
Нашинкуйте также лук и чеснок, добавьте в миску к мясу. Разбейте туда же яйцо, затем посолите, поперчите и смешайте все ингредиенты.
Далее нужно делать из этой массы котлетки и обваливать их в сухариках.
Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло.
Жарить сиченики нужно до румяной корочки. Это займет около 15 минут.
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