Что приготовить на Рождество-2022: сиченики из курицы

Мясное блюдо для праздничного стола – простой рецепт

На Рождество-2022 "Утро" предлагает приготовить сиченики – мясную закуску из куриного мяса.

Продукты:

Филе курицы – 400 гр.;

Лук репчатый – 1-2 шт.;

Чеснок – 3 зубчика;

Яйцо – 1 шт.;

Масло растительное – 100 мл;

Сухари панировочные – 100 гр.;

Соль, перец.

Приготовление:

Куриное филе нужно мелко нарезать.

Нашинкуйте также лук и чеснок, добавьте в миску к мясу. Разбейте туда же яйцо, затем посолите, поперчите и смешайте все ингредиенты.

Далее нужно делать из этой массы котлетки и обваливать их в сухариках.

Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло.

Жарить сиченики нужно до румяной корочки. Это займет около 15 минут.

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