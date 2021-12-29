Удивит гостей: необычный рецепт черной икры своими руками

Процесс приготовления займет мало времени

Многие хоть раз мечтали попробовать черную икру. Однако данный продукт у россиян ассоциируется с богатой жизнью. Небольшая порция этого деликатеса стоит огромных денег. Основатель Ютуб-канала Umeloe TV поделился лайфхаком, как быстро приготовить черную икру своими руками. Тратить много средств при этом не придется.

Что надобится:

  • Растительное масло,
  • Высокий стакан,
  • Пищевой желатин,
  • Шприц,
  • Кока-кола.

Приготовление:

Налейте растительное масло в высокий стакан. Уберите стеклянный сосуд в морозилку на полчаса.

Положите в тарелку полторы столовые ложки желатина. Затем добавьте полстакана кока-колы. Оставьте ингредиенты примерно на 10 минут.

Отправьте тарелку с желатином в микроволновую печь. Установите следующий режим – полторы минуты нагрева при максимальной мощности.

Выньте желатин из микроволновки. Тщательно перемешайте и оставьте остужаться. Вам понадобится теплый раствор. Здесь есть важный нюанс – нельзя допускать, чтобы желатин превратился в желеобразное вещество.

Возьмите шприц и наполните его полученным раствором. После этого начните "выдавливать" небольшие капли в охлажденное растительное масло.

В итоге из капель образуются маленькие шарики. "Выдавливайте" раствор до тех пор, пока не получите необходимое количество икринок.

Автор видео утверждает, что по вкусу псевдо-икра очень напоминает настоящую. В разделе комментариев пользователи Сети восхитились находчивостью блогера.

Ранее "Утро" рассказало, как засолить свежую икру горбуши. 

Источник: Umeloe TV ✓ Надежный источник

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