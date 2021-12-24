Необычное и очень вкусное блюдо, которым можно полакомиться

Мало кто знает, каким вкусным может быть завтрак, приготовленный на обычном лаваше. Особенно если вы готовите его сами – с тонко раскатанным тестом из пшеничной муки. Готовится он очень легко и просто, и без использования дрожжей. Однако если время поджимает, можно использовать покупной лаваш – в принципе, он ничем не хуже.

Немногим известно, что завтрак можно пожарить на лаваше. Хотя в диковинку это только жителям средней и северной полосы России. Для южных народов лаваш – незаменимая еда, которая идеально подходит к мясу. А еще с таким продуктом можно приготовить ранним и серым утром вкуснейшую яичницу.

Ингредиенты

Три яйца

Тонкий лаваш – один лист

Один помидор

100 граммов докторской колбасы

Твердый сыр – 70 граммов (плюс 20 граммов на посыпку)

Растительное масло – одна столовая ложка.

Способ приготовления

Сковороду разогрейте, после чего смажьте ее поверхность с краями растительным маслом. Сверху накройте лавашом – так, чтобы он закрывал собой края посуды. Через пару минут на него можно выкладывать все необходимые ингредиенты.



Разбейте аккуратно три яйца и вылейте их на лаваш. Взбейте вилкой до однородного состояния так, чтобы не повредить лист. Посолите и поперчите яичницу по вкусу, после этого на нее можно выкладывать мелко нарезанные помидоры. Сверху обсыпаем все небольшими кусочками колбасы, а затем обильно присыпаем тертым сыром – его можно не жалеть.

Аккуратно закрываем лаваш по уголкам – в форме конверта. Затем добавляем мощность на плите и оставляем жариться минуту на сильном огне. Сбавляем до обычного температурного режима, накрываем сковороду крышкой и оставляем жариться на десять минут. Через три-пять минут лаваш нужно перевернуть и снова обсыпать тертым сыром. А сверху можно для красоты добавить укроп.

Ранее мы делились рецептом утки с яблоками и медом на Новый год.