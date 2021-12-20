Салат "Екатерина": рецепт грибного угощения на Новый год

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Ароматная закуска станет украшением праздничного стола

Меньше двух недель осталось до любимого праздника всех жителей нашей страны – Нового года. Российские хозяйки во всю составляют меню на торжество. В этот день для многих важно не только накормить гостей и родственников, но и удивить их кулинарными изысками. С этим делом отлично справится оригинальный салат со звучным названием "Екатерина".

Ингредиенты

Две луковицы репчатого лука, 300 г шампиньонов, один сладкий перец, пять маринованных огурчиков, одна банка консервированной кукурузы, специи по вкусу, майонез для заправки.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно подготовить лук. Для этого овощ необходимо очистить, нарезать мелким кубиком и отправить на сковороду. Лучок следует обжарить с небольшим количеством подсолнечного масла.

Теперь переходим к грибочкам. Шампиньоны нужно крупно нарезать. После этого отправляем их к луку. На обжаривание потребуется несколько минут, грибы должны приобрести золотистый оттенок. Периодически их нужно перемешивать. Затем луково-грибную смесь отправляем в миску для салата.

Пришел черед оставшихся овощей. Хрустящие маринованные огурцы и ароматный болгарский перец следует нарезать кубиками среднего размера. Затем эти ингредиенты также отправляются в емкость с салатом.

Осталось добавить одну банку кукурузы без жидкости, сдобрить специями и заправить майонезом по вкусу. Майонез можно заменить сметанным соусом или другой заправкой. Сверху салатик можно украсить слайсами сыра.

Ранее "Утро" делилось рецептом оригинального салата "Солнышко".

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