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"Утро" предлагает легкое блюдо к праздничному столу. Фаршированный
сыром и крабовыми палочками кальмар внесет разнообразие в меню на Новый год.
Кальмар целый – 4 шт.;
Крабовые палочки – 200 гр.;
Твердый сыр – 100 гр.;
Чеснок – 1 зубчик;
Сметана – 3 ст. л.
Натрите сыр, крабовые палочки нарежьте кубиками. Затем засыпьте в блендер эти ингредиенты и добавьте чеснок. Измельчите.
В получившуюся массу добавьте сметану и перемешайте. Вместо сметаны можно использовать домашний майонез.
Кальмаров отварить в кипящей подсоленной воде. Варить их нужно совсем недолго – буквально одну-две минуты, иначе морепродукты станут жесткими.
Обдайте кальмаров холодной водой, удалите пленки.
Начините их крабовыми палочками с сыром и дайте постоять в холодильнике около получаса.
Охлажденных кальмаров нарежьте кольцами, выложите на тарелку. Сверху можно присыпать рубленой зеленью.
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