Фаршированный кальмар: рецепт к новогоднему столу

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Если вы до сих пор не решили, что вкусного приготовить на Новый год – 2022, рассмотрите этот вариант

"Утро" предлагает легкое блюдо к праздничному столу. Фаршированный сыром и крабовыми палочками кальмар внесет разнообразие в меню на Новый год.

Продукты:

Кальмар целый – 4 шт.;

Крабовые палочки – 200 гр.;

Твердый сыр – 100 гр.;

Чеснок – 1 зубчик;

Сметана – 3 ст. л.

Приготовление:

Натрите сыр, крабовые палочки нарежьте кубиками. Затем засыпьте в блендер эти ингредиенты и добавьте чеснок. Измельчите.

В получившуюся массу добавьте сметану и перемешайте. Вместо сметаны можно использовать домашний майонез.

Кальмаров отварить в кипящей подсоленной воде. Варить их нужно совсем недолго – буквально одну-две минуты, иначе морепродукты станут жесткими.

Обдайте кальмаров холодной водой, удалите пленки.

Начините их крабовыми палочками с сыром и дайте постоять в холодильнике около получаса.

Охлажденных кальмаров нарежьте кольцами, выложите на тарелку. Сверху можно присыпать рубленой зеленью.

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